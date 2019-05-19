Зеленский распустил Верховную Раду

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля. Текст документа опубликован на официальном сайте главы государства.

В указе говорится, что решение о роспуске Рады принято в том числе из-за отсутствия правящей коалиции в течение более чем 30 дней (согласно пункту 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины). Также Зеленский поручил правительству обеспечить финансирование внеочередных выборов. Документ вступил в силу со дня его опубликования.

21 мая президент Украины провел совещание с лидерами парламентских фракций, в ходе которого обсуждалась дата проведения досрочных выборов. Всего участники встречи рассмотрели два варианта — 21 и 28 июля.