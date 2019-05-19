«Мы разочарованы заявлением «Арсенала» о том, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку для участия в финале Лиги Европы против «Челси», который состоится в следующую среду, - говорится в тексте. - Мы очень сожалеем об этом необоснованном решении, принятом, как мы понимаем, коллективно – «Арсеналом», игроком и его семьей. И хотя мы признаем право принимать личное решение не ехать, мы хотели бы повторить, что Азербайджан как страна - организатор финала предоставил все необходимые гарантии, требуемые УЕФА для обеспечения личной безопасности господина Мхитаряна. Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность этих гарантий, предоставляемых Азербайджаном.

За последнее десятилетие большое количество армянских спортсменов без каких-либо проблем приняли участие в различных международных спортивных мероприятиях в Азербайджане.

И наконец, мы считаем, что это печальное решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого великолепного матча. Мы с нетерпением ждем возможности уже в ближайшее время приветствовать обе команды в Баку».