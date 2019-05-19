Унаи Эмери: «Я верю гарантиям Азербайджана, но это личное решение Мхитаряна»

«Это плохие новости, но мы ничего не можем сделать по этому вопросу, - говорит испанский специалист. - Это очень личное решение, и мы должны уважать его. Я не понимаю политических проблем сейчас, но я должен уважать решение Мхитаряна.

Я верю правительству Азербайджана, когда оно говорит, что Мики будет в безопасности в Баку. Но я говорил сегодня утром с Мхитаряном, и это его личное решение. Я уважаю его. Он хотел бы сыграть и помочь нам, будучи с командой, но он и его семья обсудили этот вопрос и решили не ехать.

Я говорил с ним. Я сам приехал из Страны басков, и у нас была большая политическая проблема, которая закончилась пять или шесть лет назад. И я могу понять, что это очень личное решение для его семьи, а также для мышления в Армении. Я не могу заставить его полететь с нами, потому что я уважаю его. Для меня очень важно, если он будет с нами в Баку, чтобы помочь своими способностями, но этот вопрос не в моих руках. Однако я уважаю его решение на 100 процентов».