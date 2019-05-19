В ходе визита гости были проинформированы о деятельности оператора, о спутниках, руководимых инженерами «Азеркосмос», об исследованиях, проводимых в области сельского хозяйства, экологии, картографирования, планирования и мониторинга инфраструктуры, обновления кадастровой данных, загрязнения нефти на море и на суше с помощью спутниковых снимков, полученных через Azersky – спутник оптического наблюдения Земли с высоким разрешением.

В ходе встречи Александр Сергеев отметил, что они заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в космической сфере. Он также выразил готовность Академии к обмену опытом по подготовке высококвалифицированных специалистов в этой области и совершенствованию их теоретических и практических знаний.