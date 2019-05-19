ВВС США перехватили российские Ту-95 и Су-35 в районе Аляски

ВВС США в минувшие дни несколько раз перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), передает РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили 12-часовой полет над водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 ВВС США.

"Истребители NORAD перехватили российские бомбардировщики и истребители, вошедшие в зону ПВО на Аляске 20 мая. Два Ту-95 были перехвачены двумя F-22; вторая группа из двух Ту-95 и двух Су-35 была перехвачена позже еще двумя F-22", - говорится в сообщении NORAD в Twitter.

Отмечается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве. Запись сопровождается двумя фотографиями, на одной из которых видно, как американский F-22 приблизился к Ту-95 на расстояние в несколько метров.

Ранее в российском военном ведомстве подчеркивали, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана. В Минобороны добавили, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.