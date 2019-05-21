Три поезда с людьми застряли в московском метро

По его словам, инцидент произошел около 18:45 на Солнцевской линии подземки между станциями «Шелепиха» и «Хорошевская».

В тоннеле московского метро произошел сбой, в результате которого там застряли три состава с пассажирами. Об этом во вторник, 21 мая, Интерфаксу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства добавил, что попытка отбуксировать один из сломавшихся поездов не удалась.

Он также рассказал, что в остановившихся составах находятся более тысячи человек. «Около 20:20 к одному из составов подогнали исправный поезд, через который пассажиры будут отправлены на близлежащую станцию», — пояснил источник, отметив, что, вероятно, пассажиры двух других составов будут эвакуированы аналогичным способом.

В пресс-службе столичного метро информацию о произошедшем подтвердили. «Мы работаем над сцепкой составов. Угрозы безопасности нет», — говорится в сообщении. Также отмечается, что движения поездов от станции «Раменки» до «Хорошевской» приостановлено. В обратном направлении составы следуют с увеличенным интервалом.

Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте московского метро, станции «Петровский парк», «Савеловская» и «Шелепиха» закрыты для входа. Также представители метрополитена опровергли информацию о задымлении в тоннеле, где произошел сбой.