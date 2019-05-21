Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг кризиса в Украине с учетом смены власти в Киеве, сообщает Кремль, передает ТАСС.
«Путин обсудил с Меркель и Макроном по телефону ситуацию в Сирии, в том числе в связи с нарушениями боевиками перемирия в Идлибе.
Путин, Меркель и Макрон отметили в телефонной беседе важность сохранения иранской ядерной сделки, приверженность сотрудничеству с Ираном», - говорится в сообщении.