Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг кризиса в Украине с учетом смены власти в Киеве, сообщает Кремль, передает ТАСС.

«Путин обсудил с Меркель и Макроном по телефону ситуацию в Сирии, в том числе в связи с нарушениями боевиками перемирия в Идлибе.

Путин, Меркель и Макрон отметили в телефонной беседе важность сохранения иранской ядерной сделки, приверженность сотрудничеству с Ираном», - говорится в сообщении.