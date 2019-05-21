Французам предложили бесплатную виагру и призвали размножаться

По словам мэра Жана Дебози (Jean Debouzy), из-за небольшого числа детей в деревне, где проживают всего 650 человек, две местные школы находятся на грани закрытия. «Деревня без детей — мертвая деревня», - отметил политик.

16 мая Дебози издал указ, по которому житель деревни в возрасте от 18 до 40 лет, состоящий в паре, может бесплатно получить средство для улучшения потенции. Остается неизвестным, как Дебози выполнит обещание: французские аптеки отпускают виагру строго по назначению врача.

Более того, в наличии нет доступных к раздаче медикаментов. Однако Дебози уверяет, как только мужчины придут за виагрой, он согласует поставку с местным советом и предоставит препараты. По его словам, главная цель указа — привлечь внимание общественности к проблеме учебных заведений.