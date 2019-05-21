Зариф: США ведут oчень опасную игру

Наращивая военное присутствие, в районе Персидского залива США ведут очень опасную игру. Об этом заявил в интервью CNN министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Глава иранской дипломатии подверг критике решение Белого дома об отправке в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) авианосца и бомбардировщиков.

«Сам по себе факт наличия такого количества военной техники на небольшой по площади территории чреват инцидентами, необходима крайняя осторожность, США ведут очень и очень опасную игру», - подчеркнул Зариф.

Ранее в Вашингтоне заявили, что два эсминца ВМС вошли в акваторию Персидского залива, приблизившись к территориальным водам Ирана.

По данным ряда СМИ, Саудовская Аравия и несколько других стран региона разрешили США разместить войска на своих территориях и в своих территориальных водах.