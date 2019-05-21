МИД Азербайджана: Армения использует Мхитаряна в провокационных целях

Отметим, что пресс-секретарь МИД Армении выступила с заявлением касательно финальной игры Лиги Европы УЕФА и того, что игрок «Арсенала» Г.Мхитарян не отправится в Баку.

Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях. Об этом во вторник сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева в связи с заявлением МИД Армении.

Абдуллаева в первую очередь подчеркнула, что Азербайджан проинформировал о том, что будет обеспечена полная безопасность всех игроков, которые будут участвовать в финальном матче Лиги Еровы УЕФА в Баку 29 мая этого года, в том числе игрока футбольного клуба «Арсенал» Г.Мхитаряна, а также всех болельщиков.

«Лично я, как пресс-секретарь МИД, в ответ на адресованные в этом контексте вопросы неоднократно отмечала, что Азербайджан не обобщает спорт с политикой. Азербайджан не в первый раз принимает престижные спортивные соревнования, и в многочисленных спортивных соревнованиях, проходивших до сих пор в нашей столице, также принимали участие спортсмены армянского происхождения», - отметила глава пресс-службы.

По ее словам, заявление МИД Армении касательно отказа футболиста игрока футбольного клуба «Арсенал» армянского происхождения не ехать в Баку говорит о попытках этой страны превратить спорт в политический инструмент из-за внутренних политических проблем.

«Участие МИД Армении в такой затее вызывает лишь сожаление. К сожалению, этот шаг еще раз наглядно продемонстрировал, что Армения не готова к тому, чтобы подготовить народ к миру, как отмечается в заявлениях сопредседателей Минской группы. К сожалению, Армения использует игрока «Арсенала» армянского происхождения в своих провокационных целях. Это также продемонстрировало, что в первую очередь армянскому народу необходимо готовиться к миру. Немыслимо и смешно, что моноэтническая страна Армения, проводящая этнические чистки на оккупированных территориях Азербайджана, обвиняет Азербайджан в расизме. Сосуществование различных религий и этнических групп в атмосфере мира и толерантности в Азербайджане хорошо известно всему миру. Организация на высоком уровне финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку, ознакомление иностранцев (как футболистов, так и болельщиков), которые едут в нашу страну, с реальной ситуацией в Азербайджане будет лучшим ответом на необоснованные обвинения МИД Армении», - сказала Абдуллаева.