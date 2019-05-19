Вашингтон поставил ультиматум Анкаре

США дали Турции две недели на отказ от российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил CNBC со ссылкой на осведомленные источники, передает РИА Новости.

По информации телеканала, в течение этого периода Анкара должна отменить сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35 (компании) Lockheed Martin.

Более того, США могут не ограничится лишением Турции ста обещанных истребителей. Как отметили источники телеканала, отказ от выполнения ультиматума может привести к введению Вашингтоном санкций против Анкары и "возможной реакции НАТО".

По информации CNBC, это "последнее предложение Госдепа".