Верховный суд Грузии оставил в силе приговор Саакашвили

Верховный суд Грузии не удовлетворил иск защиты экс-президента Михаила Саакашвили об упразднении приговора Тбилисского апелляционного суда, подразумевающего трехлетнее заключение по делу об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, сообщает Главная прокуратура страны, передает РИА Новости.

"Согласно решению Верховного суда Грузии от 21 мая 2019 года кассационная жалоба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его адвоката в связи с решением Тбилисского апелляционного суда от 18 июля 2018 года... не удовлетворена",- отмечено в заявлении.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Гелашвили и об убийстве Гиргвлиани в 2006 году, по которому позже суд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы.

В данном деле Саакашвили признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Он помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.