Эльмир Алиев, отдел спорта 02:15

Накануне лондонский «Арсенал» наконец-то огласил официальное решение по вопросу футболиста армянского происхождения Генриха Мхитаряна и своего выступления на финале Лиги Европы в Баку.

Как и ожидалось, футболист в Азербайджан не приедет. И это несмотря на то, что наша страна устами представителей АФФА, Министерства иностранных дел и Минспорта неоднократно заявляла, в том числе и через английские СМИ, о том, что Мхитарян может спокойно лететь в Баку, его тут и пальцем никто не тронет. В понедельник по этому поводу выступил и посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде. Дипломат заявил, что готов лично проконсультировать полузащитника. При этом посол намекнул на политические интриги, развязанные вокруг игры Мхитаряна в Баку. «Мое послание Мхитаряну будет таким: ты футболист, хочешь играть в футбол? Поезжай в Баку, ты в безопасности. Но если ты хочешь «поиграть» на этой теме, то это уже другая история…», - заявил Таир Тагизаде. И действительно, возникает справедливый вопрос - а собирался ли вообще Мхитарян ехать в Баку? Если проанализировать все заявления и вызванный искусственный ажиотаж, то можно прийти к однозначному выводу – футболист с первого дня принял свое решение: он изначально не планировал лететь со своей командой на финал. И конечно же, весьма забавны нынешние пересуды о том, что «после обсуждения с Мики и его семьей» в Лондоне пришли «к коллективному соглашению, что он не поедет с командой». А именно так написано в итоговом заявлении «Арсенала». Посудите сами. «Арсенал» просит через УЕФА гарантии безопасности для Мхитаряна. УЕФА эти гарантии у Азербайджана получает и сообщает об этом лондонцам. Более того, Азербайджан несколько раз напрямую проинформировал «Арсенал» и Мхитаряна о готовности полностью обеспечить безопасность футболиста. Об этом было сказано и лично представителям «Арсенала», приезжавшим в Баку для ознакомления со стадионом, отелем и прочими оргвопросами.

«Арсенал» по вопросу Мхитаряна получил все гарантии, какие хотел, но продолжал играть в нечестную игру, нагнетая обстановку, дезинформируя СМИ о «соображениях безопасности и шумихи, которая может навредить клубу накануне финала». И даже после оглашения итогового решения в лондонском клубе все еще пытаются взвалить вину за отказ Мхитаряна на Азербайджан и УЕФА. Так, управляющий директор «Арсенала» Винай Венкатешам выступил с гневной тирадой, используя такие выражения, как «совершенно неприемлемая ситуация», «отняли редкую возможность сыграть в финале», «это необычайный позор», «после финала мы объясним УЕФА, почему это неприемлемо» и т.д. В «Арсенале» не устают повторять: «Мы разочарованы». Так и хочется спросить: чем же? Все ваши просьбы были выполнены, но вам, как выясняется, этого и не нужно было. Цель, как предположил посол Азербайджана в Лондоне, была в другом: искусственно поднять шум вокруг вопроса Мхитаряна, стараясь всеми мыслимыми и немыслимыми способами очернить Азербайджан как страну, отказавшей Мхитаряну во въезде, и не заслуживающую получать права на проведение в дальнейшем крупнейших спортивных мероприятий. Но Азербайджан не поддался на эти провокации. Во многих ведущих английских СМИ прозвучали слова генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова, министра молодежи и спорта Азада Рагимова и, наконец, посла Таира Тагизаде о том, что армянскому футболисту в Баку ничего не угрожает. Эти заявления были перепечатаны и крупными изданиями за пределами Великобритании. Одним словом, о позиции Азербайджана по этому вопросу узнал весь мир. Но вот интересно: почему «Арсенал» затеял эту подлую игру против Баку? Мхитарян, как это уже случалось в 2015-м и 2018-м годах, не планировал лететь в Азербайджан. Наверняка, об этом он сообщил клубному руководству. Логичнее было бы «Арсеналу» объявить в официальном порядке о своем решении, и закрыть тему. Ан нет, лондонцы воспользовались пресловутым «вопросом Мхитаряна» как инструмент нападок на Баку. Зачем? По просьбе ли самого Мхитаряна или, быть может, постаралась армянская диаспора? Ведь не секрет, что сестра футболиста - Моника много лет работает в УЕФА, в том числе и в президентском офисе. Это она познакомила своего брата с известным футбольным агентом Мино Райолой, который по сей день и ведет дела Мхитаряна. Так что за армянским футболистом стоят важные люди, которые тоже вполне могли «подсказать» «Арсеналу», как действовать в данной ситуации, чтобы попытаться максимально навредить Азербайджану.