Едва улегся скандал с участием полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна на финальном матче Евролиги в Баку, как вчерась поднялся новый шум вокруг предстоящей игры: вслед за «Арсеналом» и Мхитаряном, с гневными обвинениями против УЕФА выступил один из лидеров оппозиции Ильгар Мамедов. С Мхитаряном все и так предельно ясно. В период карабах ского конфликта, особенно в последние годы, в Баку приезжали многие известные армянские спортсмены – у многих на памяти торжественный марш армянской национальной команды на первых Европейских играх. Армянские спортсмены шли парадным маршем, высоко подняв флаг своей страны, по арене того же самого стадиона, на котором должен был сыграть Мхитарян.

Власти Азербайджана никогда не смешивали спорт с политикой. И Мхитаряну, и футбольному клубу «Арсенал», как и УЕФА это было доподлинно известно. Однако, в угоду политическим интересам, Армении и диаспоре нужен был скандал. Ведь проведение крупнейшего и символического спортивного события – финала Евролиги на великолепном и изысканном бакинском стадионе, которому могут позавидовать даже некоторые европейские столицы – событие из ряда вон выходящее для совкового пространства эсенговья. Вот и решили на пустом месте и на популярной в Британии армянской фамилии Мхитарян разыграть большущий скандал-балаган.

Мхитарян не приедет. Ну и Бог с ним! Занавес! Перелистали страницу. Но вот не успел утихнуть скандал со спарапетом (канонизированный армянский воин) Мхитаряном, занявшим центральное место в британских газетах, как азербайджанский оппозиционер Ильгар Мамедов выступил с воззванием к УЕФА. Вместо Спарапета заговорил о Парапете. Что же произошло на сей раз?

Внезапно какое-то мелкое агентство распространило непроверенную информацию (дезинформация? а может и провокация?) о том, что бакинские власти перекроют центральную часть столицы, в частности улицу Торговую, которую издревле бакинцы называли Парапетом, и по этой части города смогут шастать лишь иностранные подданные. Дескать, три дня азербайджанцам на свою главную улицу – бакинский Арбат вход воспрещен. Спустя несколько часов власти и городская полиция опровергли «пустышку». Хотя могли бы среагировать оперативнее. Спрашивается – какая уважающая себя власть пойдет на такой шаг? И на 3 дня (!!!) перекроет собственным гражданам доступ к главной улице?! Стоило ли обращать внимание на такую ерунду? Тем более политику, предъявившему заявку на пост президента?!

Но Ильгар Мамедов в новом образе народного вождя тут же осуждает решение властей, и с пышущим злобством филипиками нападает на УЕФА. Оказывается, И.Мамедов со своей маргинальной организацией с футбольным названием РЕАЛ за день до распространения «пустышки» принял историческое решение об организации марша несогласных к мемориалу основателей Первой республики. Так уж совпали даты, что за день до матча исполняется 101 год со дня провозглашения первой республики. И вот бакинский Реал решил сыграть в свою игру. Мол, власти опасаются шествия кучки маргиналов, и с этой целью приняли решение перекрыть центральные проспекты. А во всем виновата УЕФА – подлая империалистическая федерация, вставшая на службу авторитарной бакинской власти. Куда смотрят европейские либералы? Негоже УЕФА больше в Баку такие матчи проводить! Более того, И.Мамедов обвиняет УЕФА в организации политических репрессий в Азербайджане. «УЕФА покрыло свое имя несмываемым позорным пятном наших арестов», - бьет в набат оппозиционер.

Что же творит И.Мамедов?! Он, как и Мхитарян и иже с ним, пытается испортить праздник всему Баку и Азербайджану, омрачить столь значимое для маленькой закавказской страны событие, беспочвенно обвиняя собственные власти. Хотя, если власть не смешивает политику и спорт, оппозиция, как и накануне Евроигр и всех других престижных и весомых международных событий, пытается воспользоваться малейшей возможностью и даже оплошностью, точнее бредовым бздом, чтобы нагадить и напакостить…

И.Мамедов предполагает, что он подставил подножку власти. На самом деле, выступая в унисон с Мхитаряном, лидер реалистской кучки в своей вымышленной борьбе с надуманной роялистской властью, бьет по реноме собственной страны. УЕФА намеренно вовлекают во второй необоснованный и голословный скандал… Стоит ли рассуждать о мере ответственности политика, затягивающего солидную и авторитетную спортивную организацию в громкий политический скандал?! Захочет ли УЕФА и в будущем так пачкать свою репутацию? Кому подыгрывает Мамедов, выстроив обвинения на основе непроверенной и лживой информации – Мхитаряну и диаспоре либо, как бы это пафосно не звучало, собственному народу и стране?! Выводы делайте сами… Тем более, что после официального опровержения Мамедов не уточнил и не пересмотрел свою позицию. Он все еще готовит обращение к УЕФА, которое станет несмываемым позорным пятном на реноме политической организации с футбольным названием РЕАЛ…