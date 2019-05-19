Глава Premium Bank Эльчин Ахмедов в интервью haqqin.az: «Мы на 100% исполнили указ президента о компенсации кредитов граждан»

Наиболее актуальные проблемы банковской системы Азербайджана мы подняли в беседе с главой Premium bank Эльчином Ахмедовым. Представляем вашему вниманию эксклюзивное интервью haqqin.az с одним из ведущих банкиров страны.

Один из главных и острых вопросов в национальной повестке дня – современное положение в банковской сфере Азербайджана. Дискуссии вокруг ситуации в банковской сфере приобретают особую актуальность в свете реализации нового пакета правительственных реформ. Как идет процесс оздоровления банковской системы после стагнации экономики, вызванной двумя девальвациями? Что предпринимает банковская элита для внедрения новых современных технологий в ракурсе цифровой трансформации экономики? И что же предпринимают ведущие банки страны для углубления реформ в финансовой и экономической системе?

- В последние годы в ведущих экономических изданиях появляется множество публикаций о цифровой трансформации экономики. Какие цифровые решения внедряются в деятельности Premium Bank для упрощения доступа клиентов к банковским услугам? О каких перспективах использования цифровых технологий для азербайджанского рынка можно говорить на данном этапе?

- Сегодня одним из основных факторов успешной банковской деятельности выступает постоянное внедрение нововведений с использованием информационных технологий. Научно-технический прогресс всё чаще связывается с понятием инновационного процесса, усиление конкуренции и активное применение новейших информационных технологий побуждают коммерческие банки изменить подходы к организации и развитию своей деятельности.

Внедрение технологических, финансовых и организационных инноваций дает возможность оставаться конкурентным на фоне динамично меняющейся реальности. Вкладывая средства в программное обеспечение, компьютерное и телекоммуникационное оборудование для перехода к новым вычислительным платформам, банки стремятся к удешевлению и ускорению рутинной работы и к лидерству в конкурентной борьбе.

На данный момент Premium Bank как и многие развитые финансовые институты, глубоко заинтересован в упрощении процедуры работы, в создании системы обслуживания на высшем уровне. По этой причине необходимо внедрение определенных интенсивных новшеств как в цифровой, так и в других сферах.

Хотел бы довести до Вашего сведения что, Premium Bank несколько месяцев назад запустил новую программу “İnternet Banking” и “Mobile Bаnking”. Данные программы создают возможность клиентам, не подойдя в банк, не теряя времени осуществить определенные банковские операции. Данные программы отличаются от предыдущих программ новыми и усовершенствованными функциями и возможностями, такими как: вход в систему через линк сайта при помощи Асан Имза, а также верификация операций через Асан Имза.

- Ваш банк был удостоен номинации «Лидер по безналичным платежам на Pos- терминалах». Какая работа проводится по дальнейшей популяризации использования электронных платежных инструментов, чтобы сохранить лидирующие позиции на рынке безналичных платежей?

- Premium Bank популярен своими пластиковыми картами. Всем известно, что наш известный продукт Miles карты при безналичных оплатах позволяют и создают возможность клиентам набирать путевые баллы для приобретения бесплатных авиабилетов и для повышения класса перелета через «Азербайджан Хава Йоллары». Совместная платежная карта объединяет в себе преимущества банковской карты и привилегии участника программы «Azal Miles».

Именно данный факт способствует привлечению огромного количества клиентов за последнее время. Использовать карту можно также в магазинах за любые, даже мелкие покупки без дополнительных комиссий. За каждую покупку автоматически начисляются мили, мили начисляются при расчетах в любой валюте мира.

Учитывая все эти аспекты следует отметить, что данный продукт дает толчок развитию безналичных платежей, что положительно влияет на экономику страны. Исходя из этого делаются определенные изменения, а также ведутся новшества в сфере улучшения качества продуктов, и не редко проводятся кампании для приобретения Miles карт. За последнее время была выпущена новая карта MC Black Edition Miles. Данный продукт отличается от предыдущих карт тем, что на этой карте путевые баллы для приобретения бесплатных авиабилетов накапливаются болше, а также при приобретении этой карты выдается бесплатная страховая программа выезжающих за рубеж со страховым покрытием 374,500 EUR для клиентов и членов их семей, карта PriorityPass в подарок – который дает доступ в более чем 1100 залов ожидания аэропортов по всему миру, выдается подарочный купон для одноразового посещения зала «Salam Lounge», создает возможность воспользоваться услугами залов «Salam Lounge» и «Baku Club», расположенных в терминале 1 Международного Аэропорта Гейдара Алиева, на эксклюзивных условиях. А также, владельцы карты могут воспользоваться регистрационной стойкой Priority, расположенной в Зоне А Терминала 1. Пассажиры, путешествующие вместе с держателем карты, также смогут воспользоваться регистрационной стойкой Priority при регистрации. На данный момент наш банк выпустил уже около 45000 карт, которые широко используются как в Азербайджане, так и за его пределами.

Также для удобства наших клиентов кроме 53 банкоматов (среди которых 12 используют функцию Cash in) в 2018 году наш банк стал устанавливать платежные терминалы SW Pay, которые позволяют не только мгновенно пополнять карты, но и производить другие оплаты, связанные с банком, а также выполнять другие операции. Для развития безналичных платежей 290 постерминалов банка из которых 40 являются бесконтактными были установлены в различных объектах как в Баку, так и в регионах.

- Как Вы оцениваете текущую ситуацию в банковском секторе Азербайджана?

- Вступление экономики страны в пост-нефтяной период и коррекция курса национальной валюты вынуждают банки скорректировать свою стратегию, учитывая новые реальности рынка. После падения цен на нефть в 2014 году и как следствие произошедшие девальвации привели к тому что более слабые банки покинули финансовый рынок.

В настоящее время рынок достаточно четко поделился на банки двух типов: условно банки-чемпионы и все остальные. Банков-чемпионов немного, и их финансовая ситуация на фоне происходящих событий в секторе становится даже лучше. Эти банки объединяет разумная политика по управлению рисками, качественный менеджмент, нежелание увлекаться разовыми высокодоходными рисковыми проектами и тем более кредитованием акционеров. Причем важны не столько разовые успехи банка, сколько его политика на протяжении экономического цикла. Такие банки, которые показывают стабильно положительный результат во все периоды цикла, можно в нашей стране пересчитать по пальцам. С большой гордостью хочу отметить что Premium Bank относится к числу этих банков и верю, что это будет продолжаться.

- Какова стратегия деятельности банка в среднесрочной перспективе и каким Вы видите дальнейшее развитие банка? Есть ли необходимость в пересмотре стратегии, с учетом ситуации на мировых финансовых рынках, что также повышает уязвимость банковского сектора Азербайджана?

- В среднесрочной перспективе Premium Bank в своей коммерческой деятельности будет строго придерживаться принципов надежности, ликвидности и независимости, оставаясь максимально прозрачным как для клиентов, так и для акционеров, потенциальных инвесторов и регулятора. Основным стратегическим приоритетом для Нашего Банка является повышение инвестиционной привлекательности за счет обеспечения выполнения следующих стратегически задач:

- Оптимизация структуры активов с целью уменьшения потенциального риска потерь. Это предполагает снижение доли инвестиционного бизнеса Банка и оптимального распределения пропорций между 3–мя основными направлениями деятельности - корпоративный бизнес, частное банковское обслуживание, межбанковские операции;

- Увеличение эффективности операций за счет перевода неприбыльных активов на более экономичные формы обслуживания;

- Оптимизация затрат, позволяющей обеспечить безубыточность деятельности и сохранить высокий уровень капитализации Банка;

- Совершенствование структуры управления, позволяющие обеспечить высокие стандарты качества услуг, менеджмента и деловой этики.

На сегодняшний день банковский рынок Азербайджана является одним из наиболее стабильных и динамично развивающихся. Экономика страны развивается не только за счет нефтяного сектора, но и за счет промышленности и других отраслей. Азербайджанский рынок розничных банковских услуг, несмотря на незначительные темпы роста, находится в стадии развития. Его дальнейшему развитию должно способствовать: повышение доверия населения к банкам, совершенствование законодательства, развитие конкуренции. Более эффективной деятельности банков будут способствовать результаты маркетинговых исследований и формирование на их основе соответствующего портфеля продуктов и услуг, повышение качества обслуживания. Любой рынок, как известно, характеризуется величиной спроса и предложения, а также равновесной ценой. Перспективными будут те рынки, где платежеспособный спрос заметно превышает предложение. Основные планы на будущее Premium Bank состоят из увеличения капитала (за счет прибыли и инвестиций акционеров), конкурентоспособности, повышения имиджа. Основная цель, которую мы планируем достичь в среднесрочной перспективе – это создание полностью цифрового банка с использованием высоких прогрессивных технологий и оказанием широкого спектра банковских услуг онлайн. Также, банк планирует расширять сферу обслуживания.

- На какую рыночную долю претендует Premium Bank в среднесрочной перспективе, и какова доля его сегодня на банковском рынке страны по отдельным финансовым показателям?

- Сегодня на банковском рынке страны доля нашего Банка по кредитному портфелю составляет около 5%, по депозитному портфелю 2.4%. В среднесрочной перспективе мы планируем соответственно поднять долю нашего Банка на рынке страны по кредитному портфелю до 6%, по депозитному портфелю до 3.5 %. Также, исходя из международного опыта для минимизации рисков банк делает упор на развитие систем Compliance и риск менеджмента. Сегодня «Premium Bank» по кредитному портфелю в пятерке среди банков; по доходности активов- на 8 месте среди 30 банков; по активам на 10 месте среди 30 банков; по кредитам на 5 месте; по депозитам на 10 месте.

- И каким образом, по Вашему мнению, можно избежать дальнейшего роста доли просроченных кредитов в банках страны? Чего конкретно должны придерживаться банки?

- Кредит является одним из важнейших элементов рыночного хозяйства и в настоящее время играет большую роль во всей экономической системе. Кредит способствует развитию предприятий и помогает стабилизировать финансовое состояние организации. Как правило, кредит используется организациями для формирования основных и оборотных средств, предоставляет денежные средства для расчетов с контрагентами и сотрудниками, увеличивает объем денежного потока, участвующего в обороте в течение финансового цикла.

Наряду с ухудшением качества кредитного портфеля, долларизация вкладов увеличивает обязательства банков. Объем вкладов в иностранной валюте превышает половину от общих вкладов. Кредиты же в иностранной валюте составляют примерно половину кредитного портфеля. Правила по кредитованию Палаты по Надзору за Финансовыми Рынками усилили требования по предоставлению кредитов. Усиления андеррайтинга клиентов позволит банкам в дальнейшем рассчитывать на приемлимое качество нового кредитного портфеля. Для решения проблем с невозвратом кредитов с учетом валютной позиции банки предоставляют клиентам возможность реструктуризации кредитов. Реструктуризация кредитов подразумевает смягчение условий погашения как с увеличением срока выданного кредита, так и снижением годовой процентной ставки. Это позволит облегчить долговое бремя заемщика и своевременно обслуживать свой долг.

В тоже время как вы знаете в Азербайджане произошли две девальвации национальной валюты, что в свою очередь резко увеличило кредитную нагрузку граждан. Также девальвация негативно отразилась и на самих банках, ухудшились все показатели начиная от ликвидности и заканчивая адекватности капитала.

В результате социальной политики проводимой государством и решении социальных проблем 29 февраля 2019 года Господин Президент подписал Указ по решению проблемных кредитов физических лиц, в результате которых была выплачена компенсация большинству лицам по валютным кредитам, которые увеличились в результате девальвации, а также реконструированы просроченные манатные кредиты.

Наш Банк, как и весь финансовый сектор высоко оценивает заботу Главы Государства и наряду с другими банками страны сразу же принялись исполнять данный указ. На сегодняшний день мы почти на 100% исполнили его.

Также хотел бы отметить что в результате исполнения данного указа не только повысится уровень благосостояния граждан, но и оздоровится банковская система.

- Как Вы оцениваете финансовые показатели банка по состоянию на первое апреля 2019 года? Как изменилась в течение года структура кредитного и депозитного портфеля банка? Есть ли необходимость в пересмотре продуктовой линейки и внедрении новых?

- Банк завершил первый квартал 2019 года с 3015,23 тыс. АЗН. Чистая прибыль за 30 апреля 2019 года составила 4171,06 тыс. АЗН. Банк постоянно развивался в результате правильной, дальновидной политики, которую он принял, и он утвердился в первой десятке на рынке, защищая свое место.

Общий объем кредитных вложений экономики страны в транспортный сектор составил 1357,9 млн. АЗН (10,4 процента). 469,2 млн. АЗН было выделено государственным предприятиям, а 888,7 млн. АЗН - частным предприятиям. Всего в сектор воздушного транспорта Premium Bank было вложено 564 млн. АЗН, что составляет 41,53% от общего кредитного портфеля в стране.

Как свидетельствуют эти показатели, основные кредитные вложения банка направлены на финансирование воздушного транспорта в Азербайджане. Ресурсы в иностранной валюте, которые поступают от деятельности нашей страны в области воздушного транспорта, имеют особое стратегическое значение, а также составляют важную часть иностранной валюты в нашем не нефтяном секторе.

Вклады физических лиц в банках составили 8339,10 млн. АЗН, из которых 3297,4 млн. АЗН (39,5%) были в манатах, а 5041,7 млн. АЗН (60,5%) - в депозитах в иностранной валюте. Депозиты, размещенные физическими лицами в тот же период в Premium Bank, составили 346,8 млн. АЗН, из которых 346,3 млн. АЗН - депозиты в иностранной валюте. Депозиты от физических лиц Премиум Банка покрывают 4,15% всех депозитов страны.