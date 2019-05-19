Нефть пошла на спад из-за роста запасов в США

Стоимость нефти эталонных марок умеренно снижается из-за опасений инвесторов, что торговый конфликт США и Китая приведет к замедлению роста мировой экономики, передает Интерфакс.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,44 (0,61%) - до $71,74 за баррель. На торгах во вторник их цена составляла $72,18 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,55 (0,87%) - до $62,58 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела до $63,13 за баррель.

Накануне Американский институт нефти обнародовал отчет, согласно которому запасы нефти в Штатах на прошлой неделе повысились на 2,4 млн баррелей.

Кроме того, по словам старшего стратега Mizuho Securities Мийоко Накасима, "прогнозы Организации экономического сотрудничества и развития, а также других организаций предусматривают ослабление спроса на нефть, но ожидается, что ОПЕК будет контролировать поставки".