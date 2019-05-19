Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира

Россия активно скупает золото на рынке и за первый квартал 2019 года увеличила свои резервы на 145,5 тонны, сообщает газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

По его словам, указанный объем на 68% больше, чем за тот же период 2018 года. При этом эксперт считает, что активность России на рынке — это «плохой знак» для мира, так как столь крупные закупки «правительствами или центральными банками — это редко когда бывает хорошим знаком».

Издание отмечает, что РФ накапливает золото, одновременно снижая вложения в американские ценные бумаги. Авторы статьи предполагают, что Россия таким образом старается защититься от возможного кризиса мировой экономики.

Сейчас крупнейшие запасы золота остаются у США, Россия находится на пятом месте по объему запасов. При этом золото составляет пятую часть от всех валютных резервов страны. Как отмечает издание, Россия вскоре может войти в тройку лидеров, обогнав Францию и Италию.