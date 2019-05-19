Тренинги по кибербезопасности для школьников Губы от Azercell

На этот раз компания, которая реализует обучающие сессии на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» в различных регионах страны, организовала очередной тренинг в средней общеобразовательной школе №1 имени Гейдара Алиева города Губа для школьников 6-9-х классов, а также их учителей и родителей.

На тренингах, которые состоялись 13-17 мая, участники ознакомились с теоретической и практической информацией по угрозам в интернете, по определению внешкольных угроз и со способами борьбы с ними. В ходе тренингов, которые проводились «Центром развития учителей Азербайджана» с участием 137 человек, были предоставлены рекомендации по эффективному пользованию социальными сетями, списки ресурсов, созданных для детей, детям и взрослым также были предоставлены в пользование материалы об основах безопасного пользования интернетом.

Кроме того, на тренингах были освещены способы борьбы с опасными интернет-играми, призывами к экстремизму, кражей личной и финансовой информации людей, подробно описаны интернет-безопасность, безопасная домашняя среда и угрозы, с которыми могут столкнуться школьники.