Турция отправила в Россию военных

"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", - отметил глава турецкого военного ведомства, слова которого передает газета Milliyet.

Отметим, что накануне телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что США дали Турции две недели на отказ от С-400. По информации телеканала, в течение этого периода Анкара должна отменить сделку с Москвой и закупить американские системы противоракетной обороны Patriot. В противном случае США исключат Турцию из программы F-35 компании Lockheed Martin.