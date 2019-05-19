Еще один профессиональный кардиохирург Турции в Ege Hospital

Выпускник медицинского факультета «Университета Анкары», кардиохирург больницы сердечно-сосудистых заболеваний Siyami Ersek в Стамбуле доктор Вейсел Шахин отныне работает в Ege Hospital.

Ранее врач также работал в американском университете «Кливленд» и швейцарском «Цюрихе».

Кардиохирург Вейсел Шахин в клинике Ege Hospital практикует минимально инвазивную хирургию сердца, замену сердечных клапанов, операцию на каротис, хирургию аорты, лечение периферических сосудистых заболеваний, флебектомию, а также профилактику, лечение и хирургию других заболеваний.

Вейсел Шахин известен за пределами страны очень успешными операциями.

Местные и зарубежные специалисты с применением самого передового медицинского оборудования проводят различные операции в Ege Hospital.

Для того, чтобы записаться на прием к врачу, необходимо обратиться по адресу ул. академика Гасана Алиева 38, либо связаться по номерам 1117 и +994502991117.