В России в перестрелке убили готовивших теракт боевиков видео
Во Владимирской области России ликвидировали двух предполагаемых боевиков, планировавших совершить теракт, сообщает сайт Национального антитеррористического комитета (НАК), передает NEWSru.com.
Подозреваемые были обнаружены в частном доме в городе Кольчугино, он был блокирован. Жителей соседних домов эвакуировали.
На предложение сложить оружие и сдаться властям боевики открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и были убиты ответным огнем, сообщает НАК.
На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.
По данным оперативного штаба НАК, убитые являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.