Оказывается, Азербайджан в числе должников Беларуси

Просроченная задолженность внешнего мира перед компаниями из Беларуси достигла 995,5 млн BYN. С начала года проблемные обязательства перед белорусскими предприятиями выросли на 11,8%. В числе должников оказался и Азербайджан, пишут белорусские СМИ.

В пересчете на доллары также наблюдался рост просроченных долгов перед белорусами. На 1 апреля проблемный долг внешних должников Беларуси достиг 467,6 млн USD, что оказалось на 13,5% выше, чем 1 января.

Одним из лидеров по просроченным долгам являются предприятия из России. Их проблемные обязательства на 1 мая составили 364,4 млн BYN (+13%). Почти все расчеты с компаниями РФ (за исключением нефти и газа) ведутся в российских рублях. В пересчете на российскую валюту объем просроченной задолженности перед Беларусью увеличился на 7,2% до 11,1 млрд RUB.

На заметном месте по величине долгов находится Туркменистан. Просроченные обязательства туркменов на 1 апреля достигли 153 млн BYN (+66,8%). В долларовом эквиваленте проблемные долги Туркменистана составили 71,9 млн USD (+69,2%). С высокой вероятностью долг туркменов объясняется неплатежами Белгорхимпрому по актам сдачи Гарлыкского калийного комбината.

По информации тех же белорусских СМИ, кратный рост просроченных долгов показали компании из Азербайджана — в 3,9 раза до 30,1 млн BYN (14,2 млн USD). Беларусь поставляет в Азербайджан вооружения, продукцию машиностроения и деревообработки и т. д.