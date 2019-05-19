PASHA Bank раскрыл финансовые показатели за 2018 год

21 мая состоялась пресс-конференция ведущего корпоративного банка Азербайджана - PASHA Bank, посвященная итогам его деятельности в 2018 году. Спикерами мероприятия выступили председатель правления банка Талех Кязымов и член правления банка, главный финансовый директор Бахруз Нагиев.

Как было отмечено на мероприятии, уровень активов банка по итогам 2018 года составил 5,2 млрд манатов, общий капитал составил 548 млн манатов, а чистая прибыль превысила 74 млн манатов.

По состоянию за 31 декабря 2018 года разбивка активов банка выглядела следующим образом:

- Наличные денежные средства и их эквиваленты - 29%

- Кредиты, выданные клиентам - 33%

- Кредиты, выданные кредитным организациям – 6%

- Портфель ценных бумаг - 28%

- Прочее - 4%

По словам председателя правления PASHA Bank Талеха Кязымова, на 31 декабря 2018 года объем кредитного портфеля банка составил 1,7 миллиарда манатов, что на 28,2% превышает показатели 2017 года. Доля кредитов, выданных предпринимателям сферы торговли и услуг, составила 40% от общего кредитного портфеля PASHA Bank за 2018 год (715,5 миллиона манатов).

Объемы кредитования производственного сектора составили в минувшем году 175 млн манатов, сектора строительства – 110 млн манатов, сельского хозяйства и продовольственного сектора – 125 млн манатов. Объем кредитов, предоставленных небанковскими кредитным организациям, составил в 2018 году 161 млн манатов, транспортный сектор и сектор телекоммуникаций – почти 125 млн манатов.