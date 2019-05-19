$1,5 миллиона за 46 лет ошибочного заключения

Согласно информации, мужчина был заключен в 1971 году за убийство. Однако на самом деле Филлипс не совершал преступление. Его невиновность была доказана только в 2018 году. Заключенного было решено освободить, передает телеканал.

Мужчина вышел из тюрьмы без каких-либо средств, ему даже не дали денег на билет домой. Власти штата Мичиган сообщили, что готовы выплатить Филлипсу компенсацию за 46 лет заключения. Сумма компенсации составит 1,5 миллиона долларов.

Отмечается, что во время пребывания в тюрьме мужчина начал писать картины. Сейчас его полотна оцениваются в тысячи долларов. По словам Филлипса, так он пытался «отвлечься и чем-нибудь занять голову», и ему не важно, выплатят ли власти что-то за свою ошибку или нет.