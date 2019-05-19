Турция вдвое снизила пошлины на 22 наименования товаров из США, написала в Twitter министр торговли страны Рухсар Пекджан, передает Anadolu.

Таким образом, дополнительный налог на товары из США в размере 521,2 миллиона долларов будет снижен до 260,6 миллиона долларов, отметила министр, напомнив, что 17 мая Белый дом объявил о снижении вдвое пошлины на импорт турецкой стали - с 50 до 25 процентов.

Снижение пошлин на 22 наименования товаров из США стало ответным шагом Турции, написала министр.

«Министерство продолжит работать над устранением препятствий в торговле с США и доведением двустороннего товарооборота до 75 миллиардов долларов в соответствии с решением правительств двух стран», - написала Пекджан.