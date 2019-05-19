Кремль об ультиматуме США Турции

Кремль считает непозволительными требования США к Турции отказаться от покупки российских ЗРК С-400, а саму сделку расценивает как свершившуюся, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию телеканала CNBC о том, что Вашингтон дал Анкаре две недели на то, чтобы отказаться от С-400.

"К ультиматумам в целом мы относимся чрезвычайно негативно, мы считаем непозволительными подобные ультиматумы", - сказал Песков. По его словам, Кремль исходит из того, что руководство Турции, в том числе президент Реджеп Тайип Эрдоган, неоднократно называли данную сделку уже свершенной.

"Из этого и исходим, эта сделка реализуется", - подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.