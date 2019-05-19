Синоптики прогнозируют дожди
В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, местами прогнозируются дожди. Южный ветер вечером сменится северо-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 16-18, днем 23-27 градусов тепла, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-70%, днем 45-55%.
В районах Азербайджана вечером местами ожидаются грозовые дожди, возможен град. Ночью и утром туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 7-12, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла.