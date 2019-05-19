Армянские спецслужбы не пропускают турецкие товары в Армению

У КПП «Баграташен» при въезде в Армению уже несколько дней торговцы не могут оформить импортированные из Турции товары, сообщает «Спутник-Армения».

Они жалуются, что сотрудники Службы национальной безопасности затеяли проверки и пока не спешат пропускать груз, в итоге люди уже несколько дней задерживаются здесь фактически под надзором силовиков.

Как пояснил активист общественного движения «Касецум» (Приостановка) Самсон Григорян, причина в том, что торговцы якобы предоставили сотрудникам Службы национальной безопасности неверную информацию об объеме груза. В документах было написано 4 тонны, СНБ подозревает, что речь идет о 7 тоннах. Теперь с целью проверки груз задерживается.

В пресс-службе СНБ Армении пока воздерживаются от комментариев. Пресс-секретарь службы Самсон Галстян заявил, что пока идет расследование, и в ближайшее время будут разъяснения по поводу сложившейся ситуации.