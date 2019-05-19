Болельщики «Айнтрахта» подарят билеты на финал Лиги Европы сиротам в Азербайджане

Болельщики футбольного клуба «Айнтрахт», забронировавшие билеты на финал Лиги Европы в Баку, собираются отдать их азербайджанским детям-сиротам, проживающим в одном из детских домов Баку, пишет Вестник Кавказа.

По словам инициатора акции «Пожертвование билетов детям в Баку» на фан-форуме «Айнтрахта», у болельщиков немецкой команды есть около 100 билетов, которые они уже начали отсылать.

Фанаты «Айнтрахта» пояснили, что для этих детей финал Лиги Европы был бы абсолютно недоступным событием, поэтому они решили сделать им такой подарок.

Франкфуртский «Айнтрахт» остановился в шаге от финала Лиги Европы, уступив в полуфинале лондонскому «Челси».