Пашинян расследует причины поражения в апрельской войне Создается специальная комиссия
«Следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской четырехдневной войны будет создана в как можно более сжатые сроки», - в беседе с армянскими журналистами сегодня заявила руководитель фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц, не уточнив, какие именно вопросы станут предметом расследования этой комиссии.
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о «некоторых силах бывшей коррумпированной системы», провоцирующих разногласия между Арменией и Нагорным Карабахом, также выразил мнение, что «назрело время для создания следственной комиссии Национального собрания по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года и получения ответов на ряд вопросов, которые всех нас волнуют».
«Точные сроки указать не могу. Комиссия будет создана в как можно более сжатые сроки. Работы будут организованы во главе с Андраником Кочаряном», - отметила Макунц.
На вопрос Радио Азатутюн, какие вопросы есть у их фракции, которые должны стать предметом расследования будущей комиссии, глава фракции «Мой шаг» ответила: «Я считаю правильным, чтобы члены комиссии сами дали комментарии, поскольку это связано не только с обороной, но и с безопасностью, и я считаю неправильным самой представлять подробности».
Парламентская оппозиция озвучивает те вопросы, которые, по ее мнению, остались без ответа. Ранее армянские СМИ писали, что в ходе апрельской войны в армии были выявлены ряд серьезных недочетов, которые и привели к горькому поражению Армении. В некоторых танках не работали аккумуляторы и отсутствовало топливо, ощущалась острая нехватка транспорта для доставки солдат в зону боевых действий. Дело дошло до того, что у многих армянских солдат даже не было нижнего белья.
Вопрос создания следственной комиссии во фракции «Процветающая Армения» не обсуждался, однако депутат этой фракции Наира Зограбян не думает, что они будут против создания комиссии. Она, в частности, подняла вопрос нехватки на передовой в ходе апрельской войны патронов и дизельного топлива, а также отсутствия на передовой современного оснащения. Зограбян также выразила недоумение в связи с тем, что генералы «стали, наверное, самым богатым и самым элитарным слоем в Армении».
Представитель фракции «Лусавор Айастан» Геворк Горгисян уверен, что их фракция присоединится к инициативе властей. Он также указал на имевшиеся сообщения о том, что в ходе войны были проблемы с доставкой на передовую продовольствия, боеприпасов.
Оппозиция ожидает разоблачений, за которыми также последует наказание виновных.