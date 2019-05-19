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«Следственная комиссия по изучению обстоятельств апрельской четырехдневной войны будет создана в как можно более сжатые сроки», - в беседе с армянскими журналистами сегодня заявила руководитель фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц, не уточнив, какие именно вопросы станут предметом расследования этой комиссии.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян, говоря о «некоторых силах бывшей коррумпированной системы», провоцирующих разногласия между Арменией и Нагорным Карабахом, также выразил мнение, что «назрело время для создания следственной комиссии Национального собрания по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года и получения ответов на ряд вопросов, которые всех нас волнуют». «Точные сроки указать не могу. Комиссия будет создана в как можно более сжатые сроки. Работы будут организованы во главе с Андраником Кочаряном», - отметила Макунц.



На вопрос Радио Азатутюн, какие вопросы есть у их фракции, которые должны стать предметом расследования будущей комиссии, глава фракции «Мой шаг» ответила: «Я считаю правильным, чтобы члены комиссии сами дали комментарии, поскольку это связано не только с обороной, но и с безопасностью, и я считаю неправильным самой представлять подробности». Парламентская оппозиция озвучивает те вопросы, которые, по ее мнению, остались без ответа. Ранее армянские СМИ писали, что в ходе апрельской войны в армии были выявлены ряд серьезных недочетов, которые и привели к горькому поражению Армении. В некоторых танках не работали аккумуляторы и отсутствовало топливо, ощущалась острая нехватка транспорта для доставки солдат в зону боевых действий. Дело дошло до того, что у многих армянских солдат даже не было нижнего белья.