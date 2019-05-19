Накануне блогер Мехман Гусейнов распространил совместную фотографию с министром здравоохранения Октаем Ширалиевым, сделанную в аэропорту Женевы. При этом блогер писал, что министр якобы отправился в Женеву на лечение.

Однако сегодня в пресс-службе Минздрава сообщили haqqin.az об участии Октая Ширалиева на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве с 20 по 28 мая.

Сообщается, что в рамках мероприятия Октай Ширалиев провел встречи с министрами здравоохранения стран-партнеров – Австрии, Беларуси, Турции, России, а также с руководителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).