Apple представила самый быстрый MacBook

В пресс-релизе Apple говорится, что новый MacBook Pro оснащен процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения. 15-дюймовая модель получила шести- или восьмиядерные процессоры, а 13-дюймовая - четырехъядерные.

Компания Apple представила новую модель ноутбука MacBook Pro с восьмиядерным процессором, что делает его самым быстрым в истории компании.

MacBook Pro, оснащенный восьмиядерным процессором, обеспечивает в два раза большую производительность по сравнению с четырехъядерным MacBook Pro и на 40% большую по сравнению с шестиядерным, передает Интерфакс.

Еще одним отличием новинок стала усовершенствованная клавиатура, в которой устранены недостатки, приводящие к залипанию клавиш, пишет Российская газета.

Среди других характеристик новых ноутбуков - сенсорная панель Touch Bar, трекпад с поддержкой Force Touch, SSD-накопители, чип безопасности T2, поддержка Touch ID.