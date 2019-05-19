Пашинян готовит чистки в правительстве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается провести серьезные кадровые изменения в правительстве и подведомственных ему структурах, пишет газета "Жаманак".

Отмечается, что кадровые чистки в структурах правительства произойдут в случае отсутствия каких-либо форс-мажоров до следующего месяца.

"Пашинян понял, что его кадры не только не профессиональны и не владеют навыками государственного управления, но и не пользуются мало-мальским авторитетом в возглавляемых ими структурах", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что это непосредственно влияет на авторитет властей в целом.