Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект об изменении системы выборов, который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал «112 Украина» .

Согласно информации, Владимир Зеленский предлагал сделать закрытые избирательные списки и снизить проходной порог для партий с 5% до 3%.

УНИАН уточняет, что за включение законопроекта Зеленского в повестку дня проголосовали 92 депутата из 254. Для принятия проекта на рассмотрение требуется согласие по меньшей мере 226 депутатов.

Ранее Зеленский созвал экстренное заседание Верховной Рады для рассмотрения своего законопроекта. Заседание закрыли без принятия решений, следующее назначили на 28 мая.