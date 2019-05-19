Российские войска начали вооружать «Авангардами»

По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом «Авангард». Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года.

В конце прошлого года Минобороны РФ успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса «Авангард». Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.

Программа летных испытаний ракеты комплекса была полностью выполнена, что позволило поставить «Авангард» на вооружение в срок.

Владимир Путин назвал «Авангард» «адекватным и асимметричным» ответом на систему противоракетной обороны США. Отмечалось, что скорость полета боевого блока «Авангарда» в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.