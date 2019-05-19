Руководство Госкомтаможни примет граждан в Балакене, Загатала и Гахе

В соответствии с графиком приема граждан со стороны руководителей центральных органов исполнительной власти, председатель Государственного комитета таможни, генерал-лейтенант Сафар Мехтиев проведет встречу с жителями Балакенского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, встреча состоится 25 мая в 11:00 в Центре Гейдара Алиева (ул. Саттара Гезалова, 1).

В тот же день, в 11:00 первый заместитель председателя Госокмтаможни, генерал-майор Исмаил Гусейнов проведет встречу с жителями Загатальского района, а зампредседателя Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев в Гахском районе. Встречи пройдут в центрах Гейдара Алиева, расположенных в данных районах.

В ходе встречи будут выслушаны обращения жителей этих районов, связанные с таможенными вопросами.

Желающие принять участие во встречах могут записаться, позвонив по телефонам 195, (012)4042200 и (024)295-18-39.