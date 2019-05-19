Экологи назвали самые загрязненные районы Баку

Результаты выездного мониторинга атмосферного воздуха в Баку свидетельствуют, что уровень загрязненности атмосферы в Хатаинском, Низаминском и Сабунчинском районах столицы значительно выше по сравнению с другими районами. Об этом заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

Как отметила Тагиева, по результатам мониторингов уровень загрязненности атмосферы в Насиминском, Хатаинском, Низаминском, Сабаильском, Ясамальском и Сабунчинском районах немного превысил норму, что объясняется активным движением транспорта на указанных территориях: "Превышение уровня пыли также связано с проведением во всех районах столицы строительно-монтажных работ".

Аналогичный мониторинг был проведен и в Сумгаите, сказала Тагиева: "Показатели качества воздуха в поселках Гаджи Зейналабдин Тагиев и Джорат в пределах санитарной нормы. Сравнительный анализ двух городов показывает, что качество атмосферного воздуха в Сумгаите более благоприятное".