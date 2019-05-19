В Баку задержан вымогатель

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью был задержан мужчина, вымогавший путем угроз деньги у жителя столицы Н.Эйнуллаева, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.

Согласно информации, в своих показаниях потерпевший отметил, что некий Сархад попросил у него 1 200 манатов и пригрозил, что в случае отказа он применит силу в отношении Н.Эйнуллаева и его близких родственников.

В результате проведенной сотрудниками Главного управления операции, при попытке получить у потерпевшего указанную сумму денег был задержан ранее судимый в Российской Федерации житель Агсуинского района Сархад Алиев. Во время обыска у него обнаружили и изъяли нож. В своих показаниях С.Алиев признался в содеянном.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 182.2.1 (Вымогательство группой лиц по предварительному сговору) и 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом).

В отношении С.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследования продолжаются.