Армян больше всего беспокоит безработица, а не Карабах
Американская исследовательская компания Gallup international association провела опрос среди граждан Армении с целью выяснить самые важные, по их мнению, проблемы страны, пишет Rusarminfo.
Согласно опросу, 45% граждан Армении самой важной проблемой для государства считают безработицу. Остальные 40,5% отметили экономическую ситуацию в стране. Для 26,8% — низкие пенсии и зарплаты.
Карабахский конфликт оказался на четвертом месте: 26,1% опрошенных сочли проблему Нагорного Карабаха самой важной для республики.
Также среди важных проблем жители Армении назвали эмиграцию, коррупцию и терроризм.