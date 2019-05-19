Brexit привел к банкротству крупнейший концерн Британии

Второй по величине сталелитейный концерн Великобритании British Steel объявил о банкротстве. Органы юстиции страны постановили принудительно ликвидировать концерн, поскольку все усилия по его спасению завершились провалом, пишет Дойче велле.

British Steel предписано распродать все активы, чтобы погасить долги и обеспечить выплату зарплат сотрудникам до полной ликвидации концерна. В результате банкротства сталелитейного гиганта работу теряют почти 5 тысяч человек, под угрозой находятся еще 20 тысяч рабочих мест в сфере поставки продукции.

Профсоюз GMB назвал банкротство British Steel "катастрофической новостью для тысяч сотрудников".

Накануне Reuters, ссылаясь на источник в British Steel, сообщило, что бывшая "дочка" Tata Steel находится под угрозой краха и будет вынуждена объявить банкротство, если в самое ближайшее время не получит государственное финансирование в объеме 30 млн фунтов стерлингов (34,1 млн евро).

Позиции второго по величине сталелитейного концерна Великобритании сильно пошатнулись из-за кризиса вокруг Brexit и вызванных им экономических рисков, отмечает Reuters.