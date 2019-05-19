Натик Гусейнзаде, отдел спорта 18:43

Шумихой вокруг отказа Генриха Мхитаряна ехать на финал Лиги Европы в Баку воспользовались и те, кто вообще-то не имеет никакого отношения к предстоящей игре. Одним из таких, как сейчас говорят, хайпожоров (люди, пытающиеся привлечь к себе внимание, используя острые в данный момент темы) оказался известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин.

Вот что он написал в своем твиттере: «Я глубоко разочарован ситуацией с Генрихом Мхитаряном. Сдал билеты на самолет, билет на матч сохраню на память о случае скотства пополам с идиотизмом, сдобренными жадностью». Итак, если верить Уткину, он планировал посетить финал в Баку, но после того, как стало известно, что Мхитарян в нем не сыграет, он решил не лететь на матч, попутно обвиняя организаторов – УЕФА и Азербайджан – в «скотстве, идиотизме и жадности». И это не первое заявление Уткина на широко обсуждаемую тему. Примерно неделю назад, он уже счел нужным высказаться по этому поводу. «Власти Азербайджана в данном случае вынуждены оставить за скобками многолетний политический конфликт, отсутствие мирного соглашения и территориальный спор, - поучает блогер азербайджанские власти и спортивное руководство. - Если не готовы обеспечить необходимые меры для нормального проведения мероприятия, то тогда просто нельзя претендовать. Потому что это не насущная проблема, это индустрия развлечений. Не можете – не делайте. Армянский футболист мирового класса на свете один, и вероятность того, что он окажется в этом финале, была не слишком большой. Но это произошло». Получается, Василий как бы вовсе и не слышал, что Азербайджан предоставил все необходимые гарантии Мхитаряну, его безопасному пребыванию в стране. Прошли мимо него и публикации о том, что Мхитарян сам отказался от поездки в Баку, как и признаний главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери, что он «верит гарантиям Азербайджана».

Так в чем же Уткин узрел вину Баку? Почему он заявляет о «скотстве идиотизме и жадности» азербайджанцев, а не о трусости и лживости Мхитаряна, а также далеко неспортивных приемах «Арсенала»? Отчего изгнанный с «Матч ТВ» за скотство, идиотизм и жадность комментатор ни словом не обмолвился о том, что Азербайджан выполнил все условия УЕФА и лондонского клуба? Вот дословно высказывание Уткина в сентябре 2018 года, когда обсуждалось, ехать ли Мхитаряну в Баку на матч группового этапа Лиги Европы с «Карабахом»: «Я придерживаюсь той позиции, что взаимоотношения армян и азербайджанцев — глубоко не мое дело. У меня близкие друзья и в Баку, и в Ереване. Очень досадую, что одни всегда расстраиваются, если я бываю в гостях у других. Эти их расстройства портят мне настроение. Но это уже моя личная проблема. Поэтому я думаю, что люди сами как-нибудь разберутся. К моему глубокому сожалению, вопрос о том, ехать ли Генриху Мхитаряну на матч Лиги Европы в Баку, очень маленький и ни на что не влияющий аспект армяно-азербайджанских отношений. Я воздержусь от геооценки, чтобы не подливать масла в этот тлеющий огонь. Но если вдруг предположить, что Генрих Мхитарян спрашивает у меня совета, я бы посоветовал ему лететь. Он меня не спросит и правильно сделает. А я бы посоветовал лететь, потому что совершенно точно в этой поездке с Генрихом ничего не случится. Он, в крайнем случае, потерпит, потому что он мужчина. А если публика среагирует хорошо, оценит этот шаг, то это будет добрым знаком». То есть Уткин прямым текстом советует Мхитаряну лететь в Баку, потому что уверен, что там с ним ничего не случится. И что теперь изменилось, зачем надо было оскорблять азербайджанский народ?

Все просто: у беспринципного «хайпожора» Василия в создавшейся ситуации имеется финансовый интерес. Взглянуть на всю эту непомерно раздутую историю армянским взглядом Уткину «помогли» его друзья, организовавшие ему прошлым летом поездку в Ереван, где он подготовил большой репортаж для своего Youtube-канала. Понятно, что бесплатно такие вещи не делаются. И сейчас те же самые люди попросили Уткина – разумеется, не за просто так - прикрыть один глаз и увидеть проблему под тем углом, под каким ее скотским образом, несмотря на многочисленные заверения азербайджанской стороны, пытаются представить миру армяне. Весьма вероятно, что те же доброжелатели «уговорили» Уткина не ехать в Баку и не делать репортажей о финале Лиги Европы на своем канале в Youtube. Вот так и продался некогда популярный и даже уважаемый спортивный комментатор! Впрочем, на Уткина уже давно многие махнули рукой. В Азербайджане возмущены его скандальным твитом про Карабах. Когда футбольный чемпион Азербайджана с одноименным названием пробился два года назад в групповой турнир Лиги чемпионов, блогер написал: «А вообще очень милы традиции Закавказья называть ведущий клуб этнонимом из соседней страны: Карабах, Арарат...». Когда-то Василий дружил с Анаром Мамедхановым. После твита про «Карабах» в комментах один из подписчиков написал ему: «Сейчас еще раз понял, насколько велик был ваш друг, покойный Анар Мамедханов. Но он живет и после смерти, а вы погибли при жизни». На что Василий попытался сострить, но получилось неудачно: «Вам пора в сценаристы. Пафосный продюсер - вымышленный персонаж». То есть Анар Мамедханов, который, как уверял Уткин, был для него «братом, другом, выдающимся человеком», вдруг превратился в «вымышленный персонаж».