США попросили Россию повлиять на Асада
Американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США просит Россию повлиять на сирийского лидера Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Джеффри, у американской и российской стороны есть общие интересы в вопросах безопасной и стабильной Сирии.
«Россия... должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующих действий Ирана и его вредоносного влияния в Сирии», — отметил Джеффри.
Он добавил, что необходимо повлиять на Асада, чтобы обеспечить вывод иранских сил из страны.