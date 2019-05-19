Порошенко об уголовном деле против него
Экс-глава Украины Петр Порошенко отреагировал на новое дело, возбужденное против него. Об этом сообщает ТАСС.
До этого стало известно, что антикоррупционная прокуратура Украины возбудила новое дело против Порошенко по подозрению в превышении им служебных полномочий.
Порошенко назвал новое дело против него «попыткой» снять ответственность с российской стороны.
«Сейчас пятая колона пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это», — отметил Порошенко.