США выделят миллионы на борьбу с российским влиянием

Конгресс США предложил выделить не менее $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию в 2019–2020 годах, следует из законопроекта об ассигнованиях на реализацию бюджета Госдепартамента США. Средства должны пойти на укрепление демократии в России и защиту соседних стран.

В документе отмечается, что в первую очередь следует помочь европейским странам — кандидатам на вступление в Евросоюз, чтобы ускорить процесс их интеграции в ЕС и сдержать российское влияние. В их числе — Украина, Грузия и Молдавия. Часть средств предлагается вложить в военное партнерство европейских стран с США и НАТО.

Кроме того, говорится в законопроекте, средства должны пойти на поддержку демократии «в Российской Федерации, странах ее периферии, а также других странах в Европе и Евразии, которые уязвимы перед враждебным влиянием Российской Федерации».

Автором документа выступила глава комитета Палаты представителей по бюджетным ассигнованиям демократ Нита Лоуи. Перед тем, как закон вступит в силу, его должны одобрить Палата представителей, Сенат и президент США Дональд Трамп.