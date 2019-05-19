Маршал Хафтар отказался от перемирия

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар во время визита в Париж заявил, что не видит условий для прекращения огня в Ливии. Об этом сообщил представитель администрации президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Reuters.

По его словам, когда был поставлен вопрос о перемирии, Хафтар спросил, с кем ему предлагают договариваться. «Он считает, что возглавляемое Фаизом Сараджем правительство национального согласия заполонили повстанцы, и не его дело вести переговоры с их представителями», — сказал представитель администрации.

Чиновник добавил, что Макрон попросил Хафтара сделать публичный шаг к прекращению огня. Фельдмаршал на это заявил, что Ливии необходим всеобъемлющий политический диалог, к которому он будет готов при создании необходимых для прекращения огня условий. «Недоверие, которое мы видим между сторонами ливийского конфликта, сегодня сильнее, чем когда-либо», — отметил сотрудник администрации.