Боевики атаковали российскую авиабазу

В сирийском Идлибе террористы выпустили 17 ракет из зоны деэскалации, намереваясь поразить российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«8 запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся 9 реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ не подтвердило информацию о переброске истребителей Су-57 в Сирию. В министерстве заверили, что в сервисе Google maps опубликованы старые снимки.

Напомним, что это не первая атака за последнее время. Так, боевики обстреливали базу 2, 6, 8 и 19 мая. Атаки были успешно отражены.