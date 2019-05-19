США пытаются отговорить Турцию от российских С-400

США по-прежнему обеспокоены планами Турции по закупке С-400 и продолжают искать решение этого вопроса, поскольку хотят поддерживать отношения с Анкарой на должном уровне, как с важным союзником. Об этом, как передает РИА Новости, новый главком сил НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс заявил в среду в Брюсселе.

"Мы по-прежнему сфокусированы на этом вопросе... Консультации продолжатся, ищем решение. США уже выразили свое мнение и продолжат работать, чтобы поддерживать должные отношения с Турцией, которые существуют между двумя союзниками. Турция остается важным союзником по НАТО", - заявил Уолтерс журналистам.

Отношения между США и Турцией обострились после того, как Турция подписала с Россией соглашение о закупке зенитно-ракетных комплексов С-400. США пригрозили Турции вывести их из программы создания истребителей пятого поколения, если Анкара закупит у России ЗРК С-400.