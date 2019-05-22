Легендарный Олег Блохин в интервью haqqin.az: «Пускай англичане добираются до Баку как хотят, это их проблемы»

Легендарный советский и украинский футболист, звезда киевского «Динамо», известный тренер Олег Блохин посетит финал Лиги Европы в Баку. Перед приездом в Азербайджан он любезно согласился пообщаться с haqqin.az, затронув подготовку Баку к предстоящему финалу, скандал вокруг Генриха Мхитаряна и некоторые другие актуальные вопросы в связи с предстоящим финальным матчем.

Блохин провел параллели между тем, как реагировали английские СМИ на прошлогодний финал Лиги чемпионов в Киеве, в котором играли «Реал» и «Ливерпуль», и тем, как они ведут себя сейчас, перед чисто английским финалом Лиги Европы в Баку.

«Перед финалом в Киеве английские СМИ также писали, что долететь до столицы Украины тяжело и жить там негде, и еще много чего другого, - вспоминает Олег Блохин. - Может, это и политическая игра какая-то. Я особо не вдавался в причины. Надо глубоко все проанализировать. Но решения о том, где проводить финалы, принимают не английские СМИ, а УЕФА. Поэтому пускай англичане добираются до Баку как хотят, это их проблемы».

Говоря на тему Мхитаряна, которому Азербайджан предоставил гарантии безопасности, а он отказался от приезда в Баку, Олег Блохин отмечает, что нечестно обвинять в решении армянского футболиста Азербайджан.

«Конечно, неправильно предъявлять претензии Баку за то, что Мхитарян решил не ехать. Это больше похоже на политическую акцию. Надо посмотреть: Мхитарян сам принимал это решение или ему кто-то подсказал? А может, он вообще травмирован… Или, может, Мхитарян изначально не планировал ехать в Баку? А что, если он вообще не попадает в состав?

Одним словом, надо глубже смотреть на эту тему. Вся эта шумиха может создаваться искусственно. Надо с самим Мхитаряном поговорить и узнать, как он видит ситуацию. Кто-то играет на этой теме. Журналисты или кто-то еще.

В любом случае, если он не хочет ехать, это его личное дело. Баку, как и Киев в прошлом году, предоставил всем гарантии безопасности. И все было нормально. Я считаю, что безопасность в Баку будет на высшем уровне. Даже не сомневаюсь».

Олег Блохин прилетит в Баку 26 мая. Он уже несколько лет не был в Азербайджане и рассчитывает собственными глазами убедиться в том, насколько лучше и красивее стала столица.

«В Баку всегда все было хорошо. А сейчас мне рассказывают, что Баку стал еще краше. 26-го прилетим, и я смогу лично посмотреть, каким стал город.

Я думаю, что Азербайджан на самом высоком уровне примет финал Лиги Европы. Вы проводите «Формулу-1», у вас прошли Европейские игры, скоро будет Еврофестиваль, недавно был чемпионат Европы по художественной гимнастике… И нет никаких нареканий! А кто хочет найти что-то негативное, тот всегда найдет».