Лидер британской Палаты общин уволилась из-за Brexit

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Политик опубликовала свое послание премьер-министру Королевства Терезе Мэй. В нем она заявила о своем несогласии с ее позицией по Brexit. В частности, она усомнилась в том, что Великобритания останется «истинно суверенной» в случае выхода из Евросоюза на нынешних условиях.

«С большим сожалением и тяжелым сердцем я подаю в отставку», - резюмировала она.