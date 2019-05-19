Действующий президент ЮАР победил на выборах

В Южной Африке подвели итоги выборов главы государства. Сирил Рамафоза сохранил свой пост.

Правящая партия «Африканский национальный конгресс», которую он возглавляет, набрала 230 мандатов и сохранила парламентское большинство (всего в палате 400 мест). Тем не менее ANC лишилась большого количества мандатов по сравнению с предыдущим созывом.

Президент пока не назначал членов нового правительства, отмечают СМИ.

Рамафоза стал главой ЮАР в феврале 2018 года после отставки погрязшего в коррупции Джейкоба Зумы.